Минск принимает Чемпионат мира по муай-тай

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по муай-тай состоялось в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент Sputnik.

Мировое первенство по таиландскому боксу впервые пройдет в столице Беларуси. В Минск уже прибыли более 700 сильнейших спортсменов из 67 стран мира. Лучших из лучших определят и девушки, и юноши, как в молодежной, так и во взрослой категориях. Турнир продлится до 12 мая.

"Муай-тай — древний вид спорта. Вид спорта честных, смелых и преданных людей. С удовлетворением хочу отметить что наша страна впервые принимает Чемпионат мира по муай-тай. Я уверен, что турнир пройдет на самом высоком организационном уровне", — сказал на церемонии открытия министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.

Министр выразил уверенность что муай-тай в будущем войдет в программу летних олимпийских игр. Шамко выразил слова благодарности международной федерации за право проведения соревнований. "Еще раз заверяю: турнир пройдет на высоком уровне", — сказал министр.

К сожалению, на домашнем ЧМ не сможет выступить один из лидеров сборной Андрей Кулебин. Причина — травма ноги. Вместе с тем потеря одного из сильнейших бойцов не должна сказаться на настроении и выступлении команды. Всего в составе хозяев на предстоящий турнир заявили 35 атлетов, в том числе Дмитрий Валент (весовая категория до 81 кг), Виталий Гурков (75 кг), Алена Лешкевич (45 кг).

Расписание Чемпионата мира:

5-8 мая (вход по билетам),

15:00 — начало предварительных боев (предположительно до 19:00),

10 и 11 мая (вход по билетам),

15:00 — начало полуфинальных боев,

12 мая (вход по билетам),

11:00 — начало финальных боев.

В прошлом году с Чемпионата мира в Швеции сборная Беларуси вернулась с пятью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми наградами. В общем зачете команда заняла второе место, пропустив вперед лишь родоначальников вида — тайских боксеров.

К нынешнему первенству, помимо прочего, будет приковано особое внимание Международного олимпийского комитета: в конце прошлого года МОК официально включил таиландский бокс в список претендентов в олимпийскую программу.