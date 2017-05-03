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Минск принимает Чемпионат мира по муай-тай

04.05.2017 19:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по муай-тай состоялось в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент Sputnik.

Мировое первенство по таиландскому боксу впервые пройдет в столице Беларуси. В Минск уже прибыли более 700 сильнейших спортсменов из 67 стран мира. Лучших из лучших определят и девушки, и юноши, как в молодежной, так и во взрослой категориях. Турнир продлится до 12 мая.

Минск принимает Чемпионат мира по муай-тай
© Фото: Instagram Виталия Гуркова
Виталий Гурков выступит на Чемпионате мира по муай-тай в Минске

"Муай-тай — древний вид спорта. Вид спорта честных, смелых и преданных людей. С удовлетворением хочу отметить что наша страна впервые принимает Чемпионат мира по муай-тай. Я уверен, что турнир пройдет на самом высоком организационном уровне", — сказал на церемонии открытия министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.

Министр выразил уверенность что муай-тай в будущем войдет в программу летних олимпийских игр. Шамко выразил слова благодарности международной федерации за право проведения соревнований. "Еще раз заверяю: турнир пройдет на высоком уровне", — сказал министр.

К сожалению, на домашнем ЧМ не сможет выступить один из лидеров сборной Андрей Кулебин. Причина — травма ноги. Вместе с тем потеря одного из сильнейших бойцов не должна сказаться на настроении и выступлении команды. Всего в составе хозяев на предстоящий турнир заявили 35 атлетов, в том числе Дмитрий Валент (весовая категория до 81 кг), Виталий Гурков (75 кг), Алена Лешкевич (45 кг).

Расписание Чемпионата мира:

  • 5-8 мая (вход по билетам),
  • 15:00 — начало предварительных боев (предположительно до 19:00),
  • 10 и 11 мая (вход по билетам),
  • 15:00 — начало полуфинальных боев,
  • 12 мая (вход по билетам),
  • 11:00 — начало финальных боев.

В прошлом году с Чемпионата мира в Швеции сборная Беларуси вернулась с пятью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми наградами. В общем зачете команда заняла второе место, пропустив вперед лишь родоначальников вида — тайских боксеров.

К нынешнему первенству, помимо прочего, будет приковано особое внимание Международного олимпийского комитета: в конце прошлого года МОК официально включил таиландский бокс в список претендентов в олимпийскую программу.

 
Теги: Минск
 
 
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На церемонии открытия глава Минспорта выразил уверенность, чтобы тайский бокс в будущем будет включен в олимпийскую программу.

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