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Белорусские гандболисты разгромили команду Польши в квалификации чемпионата Европы
04.05.2017 19:42 — Новости Спорта | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси уверенной победой над поляками завершили первый круг отборочного турнира ЧЕ-2018, передает корреспондент БЕЛТА.Первый тайм сегодняшней встречи на паркете дворца спорта "Уручье" подопечные Юрия Шевцова провели отлично, выиграв его со счетом 15:10. Сначала игра у белорусов не шла, но примерно с 20-й минуты они сумели прибавить в атаке, а на последнем рубеже обороны хорош бы голкипер Иван Мацкевич. После перерыва хозяева продолжали наращивать свое преимущество и в итоге выиграли с разницей в 9 мячей - 32:23. Лучшим снайпером в составе победителей стал Артем Королек, забросивший 7 мячей. Кроме него отличились: Владислав Кулеш, Борис Пуховский, Денис Рутенко, Андрей Юринок, Вадим Гайдученко - по 4, Сергей Шилович - 2, Артем Кулак, Александр Подшивалов, Максим Баранов - по 1.В воскресенье, 7 мая, сборные Польши и Беларуси встретятся в Плоцке. В этот же день команда Сербии на своей площадке сыграет с румынскими гандболистами. Сегодня поздно вечером румыны примут сербов в Бая-Маре.Положение команд во 2-й квалификационной группе сейчас таково: Румыния - 4 очка (2 матча), Беларусь - 4 (3), Сербия - 2 (2), Польша - 0 (3).Заключительные встречи отборочного турнира континентального первенства пройдут в июне:14 июня - Сербия - Польша,15 июня - Румыния - Беларусь.18 июня - Беларусь - Сербия, Польша - Румыния.Путевки в финальную часть ЧЕ-2018, которая пройдет в Хорватии, получат по две лучшие команды из семи групп, а также лучшая из занявших третьи места.-0-
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Первый тайм сегодняшней встречи на паркете дворца спорта "Уручье" подопечные Юрия Шевцова провели отлично, выиграв его со счетом 15:10.
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