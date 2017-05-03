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Фазель и руководитель оргкомитета ЧМ-2017 принесли извинения сборной Беларуси за инцидент с обыском на вокзале во Франции
04.05.2017 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусская сторона получила официальное письмо с извинениями от руководителя Оргкомитета ЧМ-2017 в Париже Люка Тардифа.
Также президент ИИХФ Рене Фазель был на арене и заходил к белорусской команде. Фазель поинтересовался делами команды и принес извинения со стороны ИИХФ. Руководитель организации заявил, что будет разбираться в произошедшем со сборной Беларуси.
Напомним, в среду
Позже МИД Беларуси
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Фазель и руководитель оргкомитета ЧМ-2017 принесли извинения сборной Беларуси за инцидент с обыском на вокзале во Франции
Как стало известно Tribuna.com, белорусская сторона получила официальное письмо с извинениями от руководителя Оргкомитета ЧМ-2017 в Париже Люка Тардифа.
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