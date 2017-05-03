Фазель и руководитель оргкомитета ЧМ-2017 принесли извинения сборной Беларуси за инцидент с обыском на вокзале во Франции

Как стало известно Tribuna.com, белорусская сторона получила официальное письмо с извинениями от руководителя Оргкомитета ЧМ-2017 в Париже Люка Тардифа.

Также президент ИИХФ Рене Фазель был на арене и заходил к белорусской команде. Фазель поинтересовался делами команды и принес извинения со стороны ИИХФ. Руководитель организации заявил, что будет разбираться в произошедшем со сборной Беларуси.

Напомним, в среду стало известно , что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Беларуси. МИД сообщил, что в связи с инцидентом посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство.

Позже МИД Беларуси выразил протест Франции в связи с обыском хоккеистов сборной. Белорусская сторона потребовала провести расследование инцидента и принести извинения, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Александр Шамко: «Обыск во Франции оцениваю как заказ со стороны пока не ведомых нам лиц, которые пытаются нагло воздействовать на представителей Беларуси»