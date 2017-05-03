Олег Сидоренков: «Было действительно не до футбола. Сейчас «Нафтан» как будто начал оживать, нефть пошла»

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков в беседе с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Азаркевичем прокомментировал невыплату зарплат своим подопечным.

«В четверг наши руководители ездили на завод «Нафтан», вроде бы начались какие-то подвижки. Надеюсь, в ближайшее время появится более конкретная информация о том, что дела налаживаются. В начале года на заводе произошли большие перемены: сменилось руководство, были проблемы с договорами на поставку нефти. Рассуждая объективно, было действительно не до футбола. Сейчас предприятие как будто начало оживать, пошла нефть.

Надеюсь, положительные сдвиги коснутся и футбольного клуба. Новый директор – уроженец Новополоцка. Говорят, заинтересован в развитии клуба. Помогать, по крайней мере, не отказывается. Естественно, все зависит и от концерна «Белнефтехим», – сказал Сидоренков.

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