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Стали известны соперники Беларуси и России в борьбе за проведение гандбольного Евро-2022
04.05.2017 20:34 — Новости Спорта | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) обнародовала списки претендентов на право проведения предстоящих континентальных форумов, сообщает корреспондент БЕЛТА.Оппонентами Беларуси и России, которые претендуют на совместное проведение мужского чемпионата Европы 2022 года, будут еще три коллективные заявки: Бельгия, Испания, Франция; Чехия, Венгрия, Словакия; Дания, Германия, Швейцария. В одиночку намерены принять этот турнир Литва и Македония.Руководство ЕГФ уже направило всем заинтересованным федерациям необходимые документы для подачи официальных заявок, которые должны быть к 1 ноября 2017 года отправлены в штаб-квартиру ЕГФ. После первой оценки заявок исполком федерации утвердит их 15 декабря, а в начале 2018 года будут проведены инспекции площадок, на которых предполагается проводить соревнования лучших мужских дружин Старого Света. Окончательное решение о том, кто станет хозяином мужского ЧЕ-2022, будет принято на конгрессе ЕГФ в Эдинбурге 18-19 июня 2018 года. Сам турнир пройдет в январе 2022 года.-0-
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Оппонентами Беларуси и России, которые претендуют на совместное проведение мужского чемпионата Европы 2022 года, будут еще три коллективные заявки: Бельгия,...
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