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ЧМ-2017. Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в заявку сборной России

04.05.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающие Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков не включены в начальную заявку сборной России на ЧМ-2017.

Ранее стало известно, что в состав также не попали форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов.

В заявку национальной сборной вошли 22 человека.

Вратари: Андрей Василевский («Тампа Бэй»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА)

Защитники: Виктор Антипин («Металлург» Мг), Антон Белов, Артем Зуб (оба – СКА), Владислав Гавриков («Локомотив»), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо» Москва), Иван Проворов («Филадельфия»)

Нападающие: Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все – СКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – «Тампа Бэй»), Артемий Панарин («Чикаго»), Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»).

Первый матч на ЧМ сборная России проведет 5 мая против сборной Швеции, начало – в 17.15.

 
 
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Нападающие Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков не включены в начальную заявку сборной России на ЧМ-2017.

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