ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Талант Дуйшебаев: «Королек, Пуховский и Кулеш просто «раздели» нас. Нам просто не дали шанса»

04.05.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Польши Талант Дуйшебаев поделился мнением о матче со сборной Беларуси (23:32).

– Сегодня на сто процентов без шансов. Хочу поздравить сборную Беларуси с отличным матчем. Ваш вратарь (Иван Мацкевич. – прим.) провел один из лучших поединков за национальную команду. Королек, Пуховский, Кулеш просто «раздели» нас. В защите Бабичев, Шилович тот же Королек отработали отлично. Нам просто не дали шанса. Еще раз поздравляю белорусов и обещаю, что в Польше мы постараемся сыграть получше.

– Что для этого надо сделать?

– Голову надо «почистить» каждому нашему игроку. Центр обороны у нас весь из «Виве», сыгранные ребята. Но сегодня уж очень слабо мы действовали в защите. Даже в большинстве у нас были глупые потери, странные передачи – после обрезок Юринок и Денис Рутенко нам забрасывали в контратаках… За пару тренировок, разумеется, сложно что-то придумать, но, повторюсь, постараемся. Результат – безусловно заслуга белорусов и наша «заслуга» со знаком минус.

– Почему был не похож на себя ветеран Кароль Белецки?

– У него проблемы с коленом, только оправился от травмы. Повреждение не дало ему тренироваться на сто процентов в течение последних десяти дней.

– Почему крайний Яхлевски сыграл в розыгрыше?

– Яхлевски был лучшим на площадке. И в клубе он часто играет на этой позиции, знает все комбинации, он опытен. В Польше сейчас дефицит разыгрывающих, дыра на данной позиции образовалась после того, как закончили выступать несколько гандболистов, ушел Гжегож Ткачик. А на нет и суда нет. Пуховский показал, что такое плеймейкер: пас в линию, бросок, «скрест» под правого и левого полусредних… Просто «раздел» нас.

– Шансы на чемпионат Европы для Польши утрачены?

– В спорте все может быть, – сказал Дуйшебаев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Польши Талант Дуйшебаев поделился мнением о матче со сборной Беларуси (23:32).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» принимают «Оттаву»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика