Талант Дуйшебаев: «Королек, Пуховский и Кулеш просто «раздели» нас. Нам просто не дали шанса»

Главный тренер сборной Польши Талант Дуйшебаев поделился мнением о матче со сборной Беларуси (23:32).

– Сегодня на сто процентов без шансов. Хочу поздравить сборную Беларуси с отличным матчем. Ваш вратарь (Иван Мацкевич. – прим.) провел один из лучших поединков за национальную команду. Королек, Пуховский, Кулеш просто «раздели» нас. В защите Бабичев, Шилович тот же Королек отработали отлично. Нам просто не дали шанса. Еще раз поздравляю белорусов и обещаю, что в Польше мы постараемся сыграть получше.

– Что для этого надо сделать?

– Голову надо «почистить» каждому нашему игроку. Центр обороны у нас весь из «Виве», сыгранные ребята. Но сегодня уж очень слабо мы действовали в защите. Даже в большинстве у нас были глупые потери, странные передачи – после обрезок Юринок и Денис Рутенко нам забрасывали в контратаках… За пару тренировок, разумеется, сложно что-то придумать, но, повторюсь, постараемся. Результат – безусловно заслуга белорусов и наша «заслуга» со знаком минус.

– Почему был не похож на себя ветеран Кароль Белецки?

– У него проблемы с коленом, только оправился от травмы. Повреждение не дало ему тренироваться на сто процентов в течение последних десяти дней.

– Почему крайний Яхлевски сыграл в розыгрыше?

– Яхлевски был лучшим на площадке. И в клубе он часто играет на этой позиции, знает все комбинации, он опытен. В Польше сейчас дефицит разыгрывающих, дыра на данной позиции образовалась после того, как закончили выступать несколько гандболистов, ушел Гжегож Ткачик. А на нет и суда нет. Пуховский показал, что такое плеймейкер: пас в линию, бросок, «скрест» под правого и левого полусредних… Просто «раздел» нас.

– Шансы на чемпионат Европы для Польши утрачены?

– В спорте все может быть, – сказал Дуйшебаев.