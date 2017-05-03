Игорь Криушенко: «Верю больше Фомичеву. А он утверждает, что никого не оскорблял. Что послышалось Жуковскому, это уже его личное»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко прокомментировал слова главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковского, который заявил об оскорблениях со стороны вратаря автозаводцев Валерия Фомичеве.

– Чаще других футболистов вашей команды болельщики обсуждают вратаря Валерия Фомичева. Что не так с парнем?

– Все нормально. Вокруг него создана лишняя шумиха, которая только раздражает и не дает человеку спокойно заниматься своим делом.

– Но это ведь не журналисты его плугом назвали, а тренер «Ислочи» Виталий Жуковский.

– Я не говорю, что журналисты. Один человек сказал – не знаю, со зла или по другой причине, – а другие разнесли. Некрасиво получилось. Все, что сказано один на один, должно между вами и остаться. Это не должно выноситься на всеобщее обсуждение. Вы же мужики. Не получилось понять друг друга на словах, зайдите в подтрибунное помещение – и разберитесь там. А когда это рассказывают прессе… Фомичев ведь ничего журналистам не сказал.

– Почему ему не разрешили разговаривать с прессой?

– А какой в этом смысл? Когда человек начинает оправдываться, он становится виноватым. Позиция нашего клуба основывается на том, что никакого инцидента не было. Поэтому и комментировать тут нечего. Вся эта история не стоит выеденного яйца. Как говорил Никулин, «не надо мстить своим недоброжелателям. Нужно просто стать счастливым и они умрут от зависти». Вот этого я хочу пожелать Валере. Пускай остается сильным.

– А вы помните то, что произошло между Жуковским и Фомичевым?

– Честно скажу, я не видел. Но я верю больше Валере. А он утверждает, что никого не оскорблял. Что послышалось Жуковскому, это уже его личное. У меня с ним нормальные отношения, но на этот счет с ним я не общался, – сказал Криушенко.

Виталий Жуковский: «После матча с «Торпедо» к скамейке подбежал этот рыжий «плуг» и ни за что начал оскорблять»