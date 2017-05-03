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Проведение ЧМ по муай-тай в Минске значительно увеличит шансы на включение его в программу Олимпиады
04.05.2017 20:56 — Новости Спорта | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение чемпионата мира по муай-тай (таиландскому боксу) в Минске значительно увеличит шансы на включение этого вида спорта в программу летних Олимпийских игр. Такое мнение высказал президент Международной федерации муай-тай (IFMA) Сакчай Тапсуван сегодня во время открытия турнира во Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА."Очень рад приезду в Беларусь. Сборная вашей страны является одной из ведущих в мире. Для IFMA это исторический день: впервые чемпионат мира проходит в Минске и впервые под эгидой Международного олимпийского комитета. Уверен, проведение мирового форума в столице Беларуси значительно увеличит шансы муай-тай на включение в программу летних Олимпийских игр", - отметил Сакчай Тапсуван.Председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев обратил внимание на рост популярности вида спорта в мире и подчеркнул, что чемпионат пройдет в Минске в День Победы. "Белорусская команда постарается создать праздник болельщикам и гостям в этот великий день и на протяжении всего мирового форума", - заверил он.В церемонии открытия турнира приняли участие министр спорта и туризма Александр Шамко, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Первые поединки на рингах во Дворце спорта состоятся уже 5 мая. Соревнования продлятся семь дней.В белорусской команде особые надежды связывают с выступлением Андрея Герасимчука, Дмитрия Валента и Виталия Гуркова. Один из лидеров сборной Андрей Кулебин получил серьезную травму и не сможет выступить на домашнем турнире.Как сообщалось, в декабре 2016 года муай-тай получил временное признание Международного олимпийского комитета, что позволяет этому виду спорта претендовать на включение в олимпийскую программу.Организаторами чемпионата мира выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса.-0-
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Проведение ЧМ по муай-тай в Минске значительно увеличит шансы на включение его в программу Олимпиады
В церемонии открытия турнира приняли участие министр спорта и туризма Александр Шамко, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Первые поединки на рингах во...
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