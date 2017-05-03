Юрий Шевцов: «У нас почти нет времени, но немного порадоваться имеем право»

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился мнением о матче со сборной Польши (32:23) в квалификации к ЧЕ-2018.

– Очень рад, что игра получилась: во всех звеньях – в защите и нападении – наблюдалась дисциплина. Обе команды нуждались в очках: это было видно по первым десяти минутам, когда соперники действовали нервозно, случалось много потерь. В воротах очень помог Мацкевич, но выделить мне все же некого – играла вся команда и играла хорошо. Я сегодня увидел команду, где опытные игроки ведут за собой молодежь, это слияние приносит плоды. Парни выполнили установку. Да, это отдельный поединок, но за ним стоит работа многих и многих людей. Без Кулеша, Гайдученко, Королька победы не случилось бы. Мы долго ждали этих ребят, много в них вложили.

– С какой установкой повезете парней в Польшу?

– Подождите с Польшей, давайте порадуемся пока. На сбор приходили ваши коллеги и спрашивали меня, ребят, почему, мол, такие мрачные. А мы работали. У нас почти нет времени, но немного порадоваться имеем право.

– Как вам поддержка на арене?

– Отличная поддержка: людей было много, их было видно и слышно. Постепенно гандбол, сборную начинают еще больше любить. Сначала было слегка мрачновато: на входе, кажется, образовались очереди. Зато во втором тайме, когда все собрались, поддержка стала ошеломляющей. Команда и болельщики должны сливаться в одно целое.

– Почему решили доверить место в воротах Мацкевичу?

– Я доверяю всем своим игрокам. Всем, кто сидит на скамейке и находится на площадке. Когда тренер доверяет гандболистам, они чувствуют это и выдают результат. Также мог сыграть и Солдатенко, но ворота у нас одни, – сказал Шевцов.

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