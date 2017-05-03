ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич стала серебряным призером ЧЕ по борьбе в Сербии

04.05.2017 21:36 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Екатерина Гончар-Янушкевич стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.В весовой категории до 55 кг она успешно дошла до финала. На предварительной стадии белоруска была сильнее Александры Андреевой из России, затем в полуфинале одолела Матильду Риверу (Франция). В финале Екатерина Гончар-Янушкевич уступила Биляне Дубовой из Болгарии и поднялась на второе место пьедестала.За бронзовую награду континентального форума в категории до 75 кг боролась белоруска Василиса Марзалюк, которая вела в ходе поединка с эстонкой Эпп Мяэ, но пропустила проход в ноги соперницы в заключительной части схватки и заняла четвертое место.Серебряная медаль Екатерины Гончар-Янушкевич стала третьей на чемпионате Европы для белорусской команды. Ранее золотую награду завоевала Ванесса Колодинская (53 кг), а третье место занял борец-вольник Александр Гуштын (97 кг). Завтра на борцовский ковер в Нови-Саде выйдет серебряный призер Олимпиады в Рио Мария Мамошук (69 кг), которая завершит выступление женской команды на турнире. Чемпионат Европы продолжится 6-7 мая выступлением представителей классического вида борьбы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В весовой категории до 55 кг она успешно дошла до финала. На предварительной стадии белоруска была сильнее Александры Андреевой из России, затем в полуфинале...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Шевцов: «У нас почти нет времени, но немного порадоваться имеем право»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика