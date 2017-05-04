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Игорь Криушенко: «Громыко и Евдокимов – в расширенном списке сборной Беларуси»
04.05.2017 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, что в скором времени будет опубликован расширенный список игроков национальной сборной.
– Кто из футболистов вызвал у вас неподдельный интерес и удивил вас?
– Я пока еще не видел вживую «Минск», но все нахваливают их молодежь. Мне бы очень хотелось увидеть в деле эту команду. Тем более и Валерий Громыко, и Олег Евдокимов присутствуют в расширенном списке сборной, – сказал Криушенко.
По словам специалиста, в расширенный список сборной Беларуси входят около 40 футболистов. Ожидается, что АБФФ опубликует этот список.
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, что в скором времени будет опубликован расширенный список игроков национальной...
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