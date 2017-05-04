Игорь Криушенко: «Громыко и Евдокимов – в расширенном списке сборной Беларуси»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» и сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о том, что в скором времени будет опубликован расширенный список игроков национальной сборной.

– Кто из футболистов вызвал у вас неподдельный интерес и удивил вас?

– Я пока еще не видел вживую «Минск», но все нахваливают их молодежь. Мне бы очень хотелось увидеть в деле эту команду. Тем более и Валерий Громыко, и Олег Евдокимов присутствуют в расширенном списке сборной, – сказал Криушенко.

По словам специалиста, в расширенный список сборной Беларуси входят около 40 футболистов. Ожидается, что АБФФ опубликует этот список.