Роналду стал первым спортсменом со 100 млн подписчиков в Instagram

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым спортсменом, на которого подписались сто миллионов человек в социальной сети Instagram, сообщает портал Goal.com .

На момент написания заметки количество подписчиков четырехкратного обладателя "Золотого мяча" превысило один миллион 64 тысячи. За все время 32-летний футболист опубликовал 1768 фотографий, каждую из них в среднем приносила ему почти 57 тысяч новых "фолловеров".

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Май 3 2017 в 2:29 PDT

Таким образом, по количеству подписчиков Роналду занимает пятое место в соцсети. Его опережают Селена Гомес (119 миллионов), Ариана Гранде (104), Тейлор Свифт (101) и Бейонсе (101).

Что касается спортсменов, ближайший конкурент Роналду игрок "Барселоны" бразилец Неймар, за жизнью которого в соцсети следят 74 миллиона человек.

Напомним, на этой неделе Роналду отметился хет-триком в ворота мадридского "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов . Всего же в текущем сезоне португалец провел за "Реал" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч.