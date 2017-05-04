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Роналду стал первым спортсменом со 100 млн подписчиков в Instagram
04.05.2017 21:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая — Sputnik. Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым спортсменом, на которого подписались сто миллионов человек в социальной сети Instagram, сообщает портал
На момент написания заметки количество подписчиков четырехкратного обладателя "Золотого мяча" превысило один миллион 64 тысячи. За все время 32-летний футболист опубликовал 1768 фотографий, каждую из них в среднем приносила ему почти 57 тысяч новых "фолловеров".
Таким образом, по количеству подписчиков Роналду занимает пятое место в соцсети. Его опережают Селена Гомес (119 миллионов), Ариана Гранде (104), Тейлор Свифт (101) и Бейонсе (101).
Что касается спортсменов, ближайший конкурент Роналду игрок "Барселоны" бразилец Неймар, за жизнью которого в соцсети следят 74 миллиона человек.
Напомним, на этой неделе
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Футболист замыкает топ-5 самых популярных знаменитостей в соцсети, скоро он догонит Тейлор Свифт и Бейонсе.
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