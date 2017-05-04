МИНСК, 4 мая — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею, которая проведет свой первый матч на Чемпионате мира в пятницу, оказалась в центре скандала — полиция Франции подвергла белорусских спортсменов унизительному и наглому обыску, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель уже принес свои извинения за случившееся.

Встреча в Париже

Сборная Беларуси 29 апреля отправилась во Францию, где в рамках хоккейного "Евровызова" подопечные Дэйва Льюиса должны были провести два матча против "трехцветных". Встречи проходили в Бордо. Первая игра состоялась 30 апреля и завершилась победой хозяев — 3:1. 1 мая белорусы взяли реванш со счетом 4:1. Проведя еще один день в Бордо, 3 мая команда отправилась во французскую столицу, где пройдут матчи группы А Чемпионата мира.

Как только поезд с белорусскими хоккеистами прибыл в Париж на железнодорожный вокзал "Париж Монпарнасс", их не сразу выпустили из вагона. Позже, покинув поезд и выйдя на перрон, спортсмены попали в полицейское оцепление . Хоккеистов начали обыскивать. Досмотр длился порядка 20 минут, все это время спортсмены и тренерский штаб находились под пристальным вниманием полицейских. У команды ничего не нашли, и игроков отпустили. В пресс-службе Федерации хоккея Беларуси позже отметили, что "действия правоохранительных органов в целом были очень корректными". Однако сам инцидент вызвал широкий резонанс.

Извиниться и разъяснить

Буквально сразу на инцидент отреагировали в белорусской федерации хоккея. Руководство ФХРБ уведомило об обыске белорусские МИД и Минспорта, соответствующие письма были подготовлены в Международную федерацию хоккея и организаторам турнира. Вместе с тем президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф, который был не в курсе произошедшего, уже принес извинения белорусской стороне.



© AFP/ PATRICK KOVARIK МИД: обыск хоккеистов в Париже унизил их человеческое достоинство

Извинений и разъяснений в связи с инцидентом потребовали отечественные дипломаты . МИД потребовал у французской стороны "провести расследование данного инцидента, представить разъяснения, принести извинения, а также принять все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем".

Кроме того, в МИД был вызван французский посол Дидье Канесс . Замминистра Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенным в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов.

Радио Sputnik Беларусь связалось с белорусским консулом во Франции Ильей Капитаном. По его словам, посольство подготовило ноту в МИД Франции с просьбой дать пояснения о мотивах полицейских.

Вечером в четверг стало известно, что свои извинения белорусам принес президент ИИХФ Рене Фазель. Он поинтересовался состоянием игроков и их готовностью к ЧМ, посетив тренировку хоккеистов. Глава ИИХФ также пожелал удачи белорусской сборной.

К белорусам предвзятое отношение

Комментируя ситуацию вокруг белорусских хоккеистов, глава Минспорта и туризма Александр Шамко заявил, что полиция действовала целенаправленно.

"Налицо явно предвзятое отношение именно к белорусской команде. Списать на повышенные меры безопасности, которые предпринимают французские власти в целях якобы борьбы с терроризмом, не получается", — пояснил министр.

По словам Шамко, предположения, что хоккеисты из Беларуси представляют угрозу миру и спокойствию Парижа, абсурдны. "Когда члены официальной делегации попытались выяснить, чем вызван обыск и на каком основании он производится, полицейские пригрозили заковать наших людей в наручники", — продолжил он.

Шамко назвал обыск белорусов "заказом", за которым стоят "неведомые лица". По мнению главы ведомства, таким образом эти люди пытаются активно и нагло воздействовать на представителей Беларуси.

Сильная и закаленная команда

Шамко заверил, что белорусская сторона не оставит это происшествие без внимания. Министр обратил внимание, что проведены все необходимые консультации с дипломатами. "На постоянной связи с руководством Федерации хоккея", — добавил Шамко.



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"Наша общая задача — оградить белорусскую команду от негативного воздействия и отрицательных эмоций с тем, чтобы игроки и тренерский состав сейчас сосредоточились на главном — успешном выступлении на чемпионате мира. Теперь они просто обязаны доказать, что наша команда сильная, закаленная и что в ней собрались действительно настоящие мужчины", — заявил министр.

Шамко заверил, что белорусы не будут принимать никаких синхронных действий в отношении французских спортсменов. "Мы выше этого", — заключил он.

"Группа смерти"

Первый матч на Чемпионате мира белорусы, выступающие в группе А, проведут в пятницу, 5 мая, против сборной Финляндии. Сегодня команда Льюиса провела первую тренировку на AccorHotel Arena в Париже. В эфире телеканала ОНТ было отмечено, что на психологическое состояние хоккеистов инцидент не повлиял.



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"Мы приехали с целью достойно выступить на чемпионате, представить страну. Мы стараемся забыть о произошедшем и готовимся к предстоящим матчам", — отметили в ФХРБ.

Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией, 8 мая — с Канадой, 10 мая — со Швейцарией, 12 мая — с Францией, 13 мая встретится со Словенией, а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией.

Ранее Льюис обратил внимание, что старт нынешнего ЧМ для его команды будет гораздо сложнее, чем года назад. Однако, по словам главкома, у команды хорошее настроение, и она намерена бороться за медали турнира .

Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.