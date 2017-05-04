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Жозе Моуринью: «Уверен, что «Сельта» в чемпионате сыграет резервистами, а на ответный матч выйдет основой»

05.05.2017 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Сельтой» (1:0) на «Балайдос» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы должны были забивать больше, особенно в первом тайме. Серхио Альварес – лучший игрок матча. Учитывая, как мы играли и сколько создавали моментов, мы выиграли с маленьким преимуществом. Это хороший результат, который немного выводит нас вперед. Но это ничего не меняет. На «Олд Траффорд» нас ждет большой матч.

Мы хорошо управлялись с мячом и контролировали его. Гол Рэшфорда вышел потрясающим, именно этого мы и заслуживали. Иногда ситуации, когда мяч стоит на газоне, позволяют сделать то, чего не получается с игры. Мы смогли обезопасить себя игрой в центре.

Я уверен, что в воскресенье «Сельта» в чемпионате сыграет резервистами, а на ответный матч выйдет основным составом. Ничего еще не решено, шансы – 50 на 50. Надеюсь, что «Олд Траффорд» сыграет за нас, как «Балайдос» играл за «Сельту» сегодня. Мы в одном шаге от финала, но сложном шаге», – сказал Моуринью.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Сельтой» (1:0) на «Балайдос» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

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