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Жозе Моуринью: «Уверен, что «Сельта» в чемпионате сыграет резервистами, а на ответный матч выйдет основой»
05.05.2017 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Мы должны были забивать больше, особенно в первом тайме. Серхио Альварес – лучший игрок матча. Учитывая, как мы играли и сколько создавали моментов, мы выиграли с маленьким преимуществом. Это хороший результат, который немного выводит нас вперед. Но это ничего не меняет. На «Олд Траффорд» нас ждет большой матч.
Мы хорошо управлялись с мячом и контролировали его. Гол Рэшфорда вышел потрясающим, именно этого мы и заслуживали. Иногда ситуации, когда мяч стоит на газоне, позволяют сделать то, чего не получается с игры. Мы смогли обезопасить себя игрой в центре.
Я уверен, что в воскресенье
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Жозе Моуринью: «Уверен, что «Сельта» в чемпионате сыграет резервистами, а на ответный матч выйдет основой»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над «Сельтой» (1:0) на «Балайдос» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
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