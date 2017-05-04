Александр Медведев: «В свое время предлагал лимит 6 или 7 легионеров, но это старое газпромовское правило: «Проси побольше – получишь то, что надо»

Член совета директоров СКА Александр Медведев высказал точку зрения относительно лимита на легионеров.

– Очень много споров сейчас ходит вокруг лимита на легионеров. На ваш взгляд, он нужен?

– Идеальные теоретические конструкции можно строить сколько угодно. Мол, не будет лимита, тогда будет конкуренция, зарплаты наших игроков снизятся, тогда можно и жесткий потолок сделать.

Но реальная жизнь более сложная. Поэтому та магическая цифра в 5 легионеров, за которую, кстати, пришлось бороться... Ведь были некоторые специалисты – даже специалисты с властью, которые говорили, что нужно сократить до трех легионеров, чтобы не было вратарей-легионеров.

А ведь именно в этот период, когда играли вратари легионеры, у нас родилась целая плеяда голкиперов, которые играют за сборную: Шестеркин, Сорокин... Некоторые уехали и даже «Везина Трофи» берут. Я считаю, что 5 легионеров – оптимальное число. Чтобы выбрать хороших легионеров.

– Вы обмолвились, что этих легионеров могло быть меньше. Как это было? Министерство спорта свой вариант предлагало? Почему именно три легионера, а не два или четыре?

– Ну, нравилось им, видимо, выходить от сердца с такими... Фром зе боттом оф хиз харт. На самом деле это были довольно жаркие дискуссии. Я рад, что уменьшить это число не удалось.

Я в свое время предлагал 6 или даже 7, но это старое газпромовское правило: «Проси побольше – получишь то, что надо».

– А вообще это нормальная ситуация, когда Минспорта подсказывает, направляет, сколько должно быть легионеров?

– Давайте все-таки не отрываться от реалий. Исторически для наших болельщиков... чтобы право на проведение чемпионатов передавалось от Федерации хоккея. А ФХР, естественно, не может ничего сделать без Минспорта.

Сейчас есть Чемпионат России – чемпионат КХЛ. Были горячие головы, которые говорили: давайте откажемся от этого, но разум восторжествовал, и лучший российский клуб становится победителем чемпионата России.

Потому что хочу напомнить, что был один год, когда выигравшая команда была объявлена чемпионом России, но, по-моему, все болельщики по-прежнему единодушно считали, что два года назад лучшим клубом стал СКА, – сказал Медведев.