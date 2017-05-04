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Сборная Беларуси по хоккею сыграет первый матч ЧМ против Финляндии

05.05.2017 08:14 — Новости Спорта | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня первую игру чемпионата мира, который стартует во Франции и Германии, против Финляндии, сообщает корреспондент БЕЛТА.Стартовое вбрасывание во встрече команды Дэйва Льюиса с соперниками на ледовой площадке AccorHotels Arena в Париже, где состоятся матчи группы В, произойдет в 17.15. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 1".В ходе подготовки к чемпионату мира белорусские хоккеисты в апреле провели поединки в Евровызове с Латвией (0:1, 3:0), Германией (3:1, 1:2), Швецией (1:4, 1:5) и Францией (1:3, 4:1). Еще перед отлетом на мировой форум тренерский штаб определил состав команды, который до сих пор вызывает много споров у специалистов и болельщиков. Вне заявки на мировой форум остался нападающий Андрей Степанов и еще несколько знаковых игроков. Дэйв Льюис накануне старта турнира отметил защитную линию как наиболее сильное звено своей команды. В то же время у наставника оставались вопросы к линии нападения. Удалось ли их решить? Ответ на этот вопрос будет дан в ближайшую неделю. Первый соперник белорусов в Париже сборная Финляндии - команда мастеровитая молодая и амбициозная. Подопечные Лаури Мирьямяки в ходе подготовки к чемпионату на Чешских играх 29 апреля одолели Россию, не позволив соперникам забросить ни одной шайбы - 1:0. В предстоящем матче с Беларусью финны оставили в запасе 18-летнего хоккейного вундеркинда форварда Ессе Пульюярви, который неплохо выглядел в подготовительный период в атакующем звене с Себастьяном Ахо и Валттери Филппулой. Планируется, что финны сыграют сегодня против белорусов в 12 нападающих и семь защитников.Годом ранее сборные Беларуси и Финляндии также открывали чемпионат мира в группе В в Санкт-Петербурге, и подопечные Дэйва Льюиса потерпели поражение 2:6.На первом этапе турнира 16 команд разделены на две группы:Группа A (Кельн): Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Латвия, Дания, Италия.Группа B (Париж): Канада, Финляндия, Чехия, Швейцария, Беларусь, Норвегия, Франция,Словения.Календарь игр сборной Беларуси на групповой стадии:5 мая - Финляндия - Беларусь (начало матча в 17.15 по минскому времени),6 мая - Беларусь - Чехия (17.15),8 мая - Беларусь - Канада (17.15),10 мая - Швейцария - Беларусь (17.15),12 мая - Франция - Беларусь (21.15),13 мая - Словения - Беларусь (17.15),16 мая - Беларусь - Норвегия (13.15).Команды, занявшие первые четыре места в каждой группе, выйдут в четвертьфинал, матчи этой стадии состоятся 18 мая. Полуфинал мирового форума - 20 мая. Матч за третье место и финал будут сыграны в Кельне 21 мая.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В ходе подготовки к чемпионату мира белорусские хоккеисты в апреле провели поединки в Евровызове с Латвией (0:1, 3:0), Германией (3:1, 1:2), Швецией (1:4, 1:5) и Францией (1:3, 4:1).

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