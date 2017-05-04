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ЧМ-2017. Букмекеры уверены, что Беларусь закончит выступление на турнире после предварительного раунда
05.05.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Париже и Кельне стартует чемпионат мира.
Фаворитом турнира букмекеры считают сборную Канады – 2,75. Высокие шансы на победу также у России и Швеции – 4,25.
Шансы на победу сборной Беларуси оцениваются коэффициентом 251. Меньше шансов на на победу по мнению букмекеров только у Словении – 601, и Италии – 1001.
Коэффициент на то, что Беларусь закончит выступление после предварительного раунда – 1,1, на то, что команда Льюиса пробьется в четвертьфинал – 4,0, на выход в полуфинал – 31,0.
Самые большие шансы на вылет из элитного дивизиона у Италии – 1,2 и Словении – 1,4. Далее идут Франция и Беларусь – 5,0.
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ЧМ-2017. Букмекеры уверены, что Беларусь закончит выступление на турнире после предварительного раунда
Сегодня в Париже и Кельне стартует чемпионат мира.
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