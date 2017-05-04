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Испанская "Сельта" уступила "МЮ" в домашнем полуфинале футбольной Лиги Европы
05.05.2017 09:03 — Новости Спорта | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанской "Сельты" на своем поле проиграли английскому "Манчестер Юнайтед" 0:1 в первом полуфинальном матче Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА. Поединок в Виго прошел с небольшим преимуществом гостей, которые играли без своего травмированного лидера Златана Ибрагимовича. Футболисты "МЮ" контролировали ход поединка и добились успеха в середине второй половины игры, когда мяч влетел в ворота Серхио Альваресе после штрафного удара в исполнении Маркуса Рэшфорда. Победа со счетом 1:0 хороший задел для команды Жозе Моуринью перед ответной полуфинальной встречей на поле "Олд Траффорд". В первом матче другой полуфинальной пары амстердамский "Аякс" у себя дома уверенно переиграл гостей из французского "Лиона" со счетом 4:1. Повторные поединки за выход в финал состоятся 11 мая в Манчестере и Лионе. Решающий матч Лиги Европы пройдет 24 мая на поле "Френдс Арены" в Стокгольме. Победитель этих соревнований получит право выступить в следующем сезоне на групповом этапе главного клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов.-0-
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Поединок в Виго прошел с небольшим преимуществом гостей, которые играли без своего травмированного лидера Златана Ибрагимовича. Футболисты "МЮ" контролировали...
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