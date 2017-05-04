Фазель извинился за обыск хоккеистов Беларуси на вокзале в Париже

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель извинился перед белорусской сборной по хоккею с шайбой за инцидент, который произошел на железнодорожном вокзале "Париж Монпарнасс", сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".



© Sputnik / Александр Шурмелев Белорусы в "группе смерти": ЧМ по хоккею начался со скандала

Скандал вокруг команды Беларуси начал разгораться 3 мая: по прибытии из Бордо сборная была тщательно досмотрена на железнодорожном вокзале в Париже: полиция проверяла не только личные вещи хоккеистов и тренеров, но и медицинские препараты врача команды. В ответ на это последовала жестка реакция белорусского МИДа: посла Франции в Беларуси Дьдье Канесса вызвали в ведомство, где ему высказали протест действиям французских силовиков, назвав их унижающими человеческое достоинство.

Как сообщил телеканал, Фазель извинился перед сборной на тренировке команды. Он также сообщил, что сожалеет о произошедшем и проинформировал, что IIHF уже проводит по данному факту разбирательство.

Как ранее сообщал Sputnik, посольство Беларуси во Франции подготовило ноту, которая будет передана в МИД страны. Кроме того, белорусское внешнеполитическое ведомство потребовало у своих французских коллег разъяснений и извинений за действия парижских силовиков в отношении членов сборной.

Белорусы сыграют на ЧМ по хоккею в группе А: первыми их соперниками станут финны – матч состоится в пятницу 5 мая.