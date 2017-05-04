Рене Фазель: «Обыск белорусов? Это может быть связано как с безопасностью, так и с антидопинговыми делами»

Международная федерация хоккея ждет ответа от французской стороны по поводу обыска игроков сборной Беларуси, которые прибыли в Париж для участия в чемпионате мира. Об этом рассказал глава IIHF Рене Фазель.

«Вы знаете, что это может быть связано как с безопасностью, так и с антидопинговыми делами, но мы пытаемся получить ответ от французской стороны. Конечно, это не выход, когда такое устраивается прямо на станции при людях. Мы пытаемся найти причину, почему это произошло, и надеемся, что такое больше не случится»», – сказал Фазель.

Французская полиция в среду провела тщательный досмотр белорусской команды, которая прибыла в Париж на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова. В четверг Фазел посетил тренировку сборной Беларуси и принес извинения от IIHF.

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