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Борис Пуховский: «Это разгром, и думаю, полякам за него еще «прилетит»

05.05.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский прокомментировал победу над командой Польши (32:23) в матче квалификации чемпионата Европы.

– Не было волнообразной игры, не было спадов: все прошло гладко. Нашли ключи к Польше как в атаке, так и у своих ворот. Сможем ли повторить в Плоцке? Главное — выиграть, заработать два очка. Настрой будет неплохим: ребята увидели, что по многим параметрам превосходят оппонента. И в то же время уверен, что игры не будут похожи — будет гораздо труднее. Наша молодежь прибавляет, становится по-спортивному наглой, и вы это могли оценить.

- Победа историческая, но согласитесь, эпичной битву не назовешь: все прошло под диктовку белорусов.

– Ну если +9 с поляками — это не эпично, тогда я не знаю… Мы серьезно настроены и на игры, где удается вести всего пару мячей, и на матчи, в которых получается победить крупно. Да, польские лидеры-ветераны не смогли перевернуть игру, но не нужно принижать нашу заслугу. Это разгром, и думаю, полякам за него еще «прилетит», – сказал Пуховский.

 
 
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Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский прокомментировал победу над командой Польши (32:23) в матче квалификации чемпионата Европы.

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