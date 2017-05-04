ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вячеслав Федоренков: «Если белорусы сыграют в четвертьфинале ЧМ и выигрывают право проведения ЧМ-2021 — кресло Рачковского неприступно как скала»

05.05.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский журналист Вячеслав Федоренков поделился мнением о крепости позиций Игоря Рачковского на посту главы ФХБ.

«Фактически белорусский хоккей ожидают в Париже два Рубикона. Льюисовский — лишь тактический, а есть и стратегический. Речь об уже фактически официально подтвержденных слухах об установке, исходящей из властных «верхов»: профильные федерации по видам спорта должны возглавляться профильными же руководителями — бывшими спортсменами. Сроки, отведенные на реорганизацию, жесткие и сжатые. Но тотально ли это требование — пока вопрос. В смысле, обязательно ли «чейнджи» в руководящих креслах должны коснуться и основные игровые виды — футбол и хоккей.

Надо полагать, крепость позиций Игоря Рачковского напрямую зависит от результата сборной в Париже и успешности белорусско-латвийского противостояния финнам в борьбе за право проведения ЧМ-2021. Ответ на второй вопрос будет получен 19 мая в Кельне. А днем ранее состоятся матчи четвертьфинала нынешнего чемпионата. Расклад, думается, таков: если 18-го белорусы хотя бы просто играют, а 19-го совместно с латвийцами выигрывают — кресло нынешнего шефа ФХРБ неприступно как скала. При любом ином раскладе возможны варианты во всей их множественности. В том числе очередная «новая метла», которая еще поди знай, что наметет», – написал Федоренков.

Игорь Рачковский: «Отчетно-выборная конференция хоккейной федерацией запланирована — она пройдет после чемпионата мира»

3 сценария для хоккейной сборной Беларуси на ЧМ-2017

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Вячеслав Федоренков поделился мнением о крепости позиций Игоря Рачковского на посту главы ФХБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Борис Пуховский: «Это разгром, и думаю, полякам за него еще «прилетит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика