Вячеслав Федоренков: «Если белорусы сыграют в четвертьфинале ЧМ и выигрывают право проведения ЧМ-2021 — кресло Рачковского неприступно как скала»

Белорусский журналист Вячеслав Федоренков поделился мнением о крепости позиций Игоря Рачковского на посту главы ФХБ.

«Фактически белорусский хоккей ожидают в Париже два Рубикона. Льюисовский — лишь тактический, а есть и стратегический. Речь об уже фактически официально подтвержденных слухах об установке, исходящей из властных «верхов»: профильные федерации по видам спорта должны возглавляться профильными же руководителями — бывшими спортсменами. Сроки, отведенные на реорганизацию, жесткие и сжатые. Но тотально ли это требование — пока вопрос. В смысле, обязательно ли «чейнджи» в руководящих креслах должны коснуться и основные игровые виды — футбол и хоккей.

Надо полагать, крепость позиций Игоря Рачковского напрямую зависит от результата сборной в Париже и успешности белорусско-латвийского противостояния финнам в борьбе за право проведения ЧМ-2021. Ответ на второй вопрос будет получен 19 мая в Кельне. А днем ранее состоятся матчи четвертьфинала нынешнего чемпионата. Расклад, думается, таков: если 18-го белорусы хотя бы просто играют, а 19-го совместно с латвийцами выигрывают — кресло нынешнего шефа ФХРБ неприступно как скала. При любом ином раскладе возможны варианты во всей их множественности. В том числе очередная «новая метла», которая еще поди знай, что наметет», – написал Федоренков.

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