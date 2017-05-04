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Финальный тур Кубка Содружества по хоккею на траве стартует в Минске

05.05.2017 10:18 — Новости Спорта | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный тур Кубка Содружества по хоккею на траве среди мужских команд стартует сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.Награды турнира с 5 по 7 мая разыграют четыре ведущие команды СНГ - брестский "Строитель", ХК "Минск", украинская "ОКС-ШВСМ" из Винницы и российский клуб "Динамо-Электросталь". В турнирной таблице после первого тура лидируют хоккеисты "Динамо-Электростали" - 9 очков, после трех матчей. Второе и третье место у белорусских команд "Строителя" и "Минска", соответственно.Матчи Кубка Содружества пройдут на искусственном поле в Парке Горького. Турнир проводится с 2010 года. Первым обладателем почетного трофея стал брестский "Строитель", затем два года подряд побеждал клуб из Украины "Олимпия-Колос". С 2013 года неизменным триумфатором Кубка Содружества является "Динамо-Электросталь".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Награды турнира с 5 по 7 мая разыграют четыре ведущие команды СНГ - брестский "Строитель", ХК "Минск", украинская "ОКС-ШВСМ" из Винницы и российский клуб...

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