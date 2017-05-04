Владимир Ваткин: «Думаю, Иванков обижен на Беларусь»

Наставник Ивана Иванкова, заслуженный тренер Беларуси по спортивной гимнастике Владимир Ваткин, который 20 лет назад переехал жить в Австралию, рассказал о том, что его воспитанник обижен на Беларусь.

– С Ваней Иванковым общаешься?

– Последний раз на его день рождения, 10 апреля. Позвонил, поздравил, поговорили. Он раньше был в колледже ассистентом тренера, это довольно престижная работа. Однако Ваню она не очень устраивала. Переехал в Хьюстон, в спортивный клуб, там ему нравится больше. Настроение немного поднялось, но, мне кажется, он все равно обижен на Беларусь.

– Из-за истории с его приглашением на должность главного тренера?

– Очень темная история, каждая сторона придерживается своей версии. «Звали, но не пришел»... «Приглашали, но не назначили время»... Но я больше доверяю Ване. Зная его, думаю, он хотя бы выслушал условия. Мне кажется, люди просто поставили галочку – позвонили и отметились, мол, был такой разговор.

– Иванков мог бы стать хорошим главным?

– Не знаю. Пока не попробуешь, не узнаешь. Но не уверен – хотя бы потому, что сейчас любого поставь, в Беларуси ничего не изменится. Пригласили очень приличного тренера Остапенко в женскую гимнастику. Однако мне кажется, это проблему не решит. Когда все потеряно, один человек ничего не поправит, – сказал Ваткин.

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