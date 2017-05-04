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«Динамо» Минск – «Гомель». Гуренко находится в больнице после плановой операции и пропустит матч
05.05.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо-Минск» Сергей Гуренко в настоящее время находится в стационаре, под наблюдением врачей после плановой операции.
Сроки восстановления Сергея Гуренко не позволят ему завтра присутствовать на матче «Динамо» – «Гомель» и руководить командой будут его помощники.
Напомним, 2 мая Сергей Боровский был уволен с поста главного тренера минского «Динамо», Гуренко был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
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Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо-Минск» Сергей Гуренко в настоящее время находится в стационаре, под наблюдением врачей после плановой операции.
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