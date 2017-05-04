ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо» Минск – «Гомель». Гуренко находится в больнице после плановой операции и пропустит матч

05.05.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо-Минск» Сергей Гуренко в настоящее время находится в стационаре, под наблюдением врачей после плановой операции.

Сроки восстановления Сергея Гуренко не позволят ему завтра присутствовать на матче «Динамо»  – «Гомель» и руководить командой будут его помощники.

Напомним, 2 мая Сергей Боровский был уволен с поста главного тренера минского «Динамо», Гуренко был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо-Минск» Сергей Гуренко в настоящее время находится в стационаре, под наблюдением врачей после плановой операции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Беларуси. 6-й тур. «Ислочь» принимает брестское «Динамо» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика