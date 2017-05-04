Финляндия – Беларусь. Финны раскритиковали уровень готовности арены в Париже

Штаб сборной Финляндии, а также представители СМИ выразили недоумение уровнем готовности к старту чемпионата мира стадиона «АккорХотелс – Арена» в Париже.

«За час до начала тренировки финской сборной на главном льду арены везде продолжались строительные работы. Всюду сновали рабочие, которые спешно распиливали доски нужной длины. Менеджеру команды Юкке Лохве оставалось только покачать головой», — отмечает издание DN.se.

Финский журналист Ilta-Sanomat Юха Хиителя так описал условия внутри арены.

«Внутри температура около +24 градусов. После того как заливочные машины уехали со льда, на нем осталось очень много незамерзшей воды», – рассказал журналист.

Также недовольными остались игроки команды. Лассе Кукконен отметил, что лед польностью не замерзает.

«Очень много воды на льду. К счастью, обе команды находятся в одинаковых условиях», сказал Кукконен.

Напомним, матч Финляндия – Беларусь состоится сегодня в 17.15.