ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо-Минск»: «Уважаемый Олег Горунович, приглашаем вас на собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с общественностью»

05.05.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» пригласило главного редактора Tribuna.com Олега Горуновича пройти собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с общественностью».

«Портал by.tribuna.com опубликовал материал «(Не)веселые ребята. Как в минском «Динамо» уживаются нелепость и величие» за авторством Олега Горуновича.

Признаем, что некоторые положения материала хоть и спорны, но актуальны.

Уважаемый Олег Горунович! Сознавая проблемы в маркетинге и связях с общественностью обозначенные в вашем материале, мы приглашаем вас в офис клуба на собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с общественностью». Данная должность предусматривает достойную заработную плату, свободу действий и, что немаловажно вашем случае, возможность совмещения с основной работой главного редактора «Трибуны».

Ждем вас на собеседование в офисе ЗАО «ФК «Динамо-Минск» в любое удобное для вас время», – говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

(Не)веселые ребята. Как в минском «Динамо» уживаются нелепость и величие

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» пригласило главного редактора Tribuna.com Олега Горуновича пройти собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Финляндия – Беларусь. Финны раскритиковали уровень готовности арены в Париже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика