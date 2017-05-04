«Динамо-Минск»: «Уважаемый Олег Горунович, приглашаем вас на собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с общественностью»

Минское «Динамо» пригласило главного редактора Tribuna.com Олега Горуновича пройти собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с общественностью».

«Портал by.tribuna.com опубликовал материал «(Не)веселые ребята. Как в минском «Динамо» уживаются нелепость и величие» за авторством Олега Горуновича.

Признаем, что некоторые положения материала хоть и спорны, но актуальны.

Уважаемый Олег Горунович! Сознавая проблемы в маркетинге и связях с общественностью обозначенные в вашем материале, мы приглашаем вас в офис клуба на собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с общественностью». Данная должность предусматривает достойную заработную плату, свободу действий и, что немаловажно вашем случае, возможность совмещения с основной работой главного редактора «Трибуны».

Ждем вас на собеседование в офисе ЗАО «ФК «Динамо-Минск» в любое удобное для вас время», – говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

(Не)веселые ребята. Как в минском «Динамо» уживаются нелепость и величие