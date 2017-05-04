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Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм»
05.05.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 36-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Саутгемптон».
«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Арсеналом», а «Челси» встретится с «Мидлсбро».
Чемпионат Англии
36-й тур
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В 36-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Саутгемптон».
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