ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Англии. «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм»

05.05.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 36-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Саутгемптон».

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Арсеналом», а «Челси» встретится с «Мидлсбро».

Чемпионат Англии

36-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм
Дата проведения
5 мая, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Манчестер Сити – Кристал Пэлас
Дата проведения
6 мая, 14.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Уотфорд
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Сток Сити
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Халл – Сандерленд
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Бернли – Вест Бромвич
Дата проведения
6 мая, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Суонси – Эвертон
Дата проведения
6 мая, 19.30, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Ливерпуль – Саутгемптон
Дата проведения
7 мая, 15.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
7 мая, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Челси – Мидлсбро
Дата проведения
8 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 36-м туре английской премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» – «Саутгемптон».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо-Минск»: «Уважаемый Олег Горунович, приглашаем вас на собеседование на вакансию «Начальника отдела маркетинга и связей с общественностью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика