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На стадионе в Городее завершается монтаж козырьков над трибунами
05.05.2017 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
На домашнем стадионе «Городеи» завершается монтаж козырьков над трибунами.
Сообщается, что работы будут завершены к матчу 7-го тура, в котором «Городея» примет «Днепр». Игра состоится 11 мая.
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На домашнем стадионе «Городеи» завершается монтаж козырьков над трибунами.
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