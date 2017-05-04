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"Забег отважных" состоится в Минске в День Победы
05.05.2017 12:00 — Новости Спорта | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Забег отважных" состоится в Минске 9 мая в День Победы, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.Старты пройдут в Парке Победы. В программе состязаний заявлены детские (на 350 м, возраст - от 4 до 12 лет) и взрослые (2,2 км, возраст - от 13 лет) забеги. Сначала в 13.00 стартуют дети, в 14.00 - женщины и в 15.00 - мужчины.Трасса для взрослых будет включать прохождение автомобильных покрышек, понтонную переправу, водные препятствия с утяжелением, отвесную стену и другие. На протяжении всей дистанции организаторы создадут атмосферу военных лет.Оргкомитетом установлен лимит: 300 участников детских забегов и 1200 участников взрослых. Подать заявку и зарегистрироваться можно до 7 мая включительно на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.Тройка призеров во взрослых стартах будет награждена денежными призами. Победители детских забегов среди мальчиков и девочек не останутся без памятных подарков. Каждый участник стартов на финише получит памятную медаль и свидетельство об участии, согласно данным итоговых протоколов соревнований.-0-
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Старты пройдут в Парке Победы. В программе состязаний заявлены детские (на 350 м, возраст - от 4 до 12 лет) и взрослые (2,2 км, возраст - от 13 лет) забеги. Сначала в 13.00...
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