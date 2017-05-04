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Дмитрий Мильчаков: «Остаться в элите будет для сборной Беларуси хорошим результатом»
05.05.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.
- Каков удел наших на чемпионате – борьба за высокие места или за выживание?
– Ушли многие лидеры, на которых команда рассчитывала в последние годы, и тренерский штаб решил отказаться от некоторых опытных игроков. Поэтому сыграть достойно и остаться в элите будет хорошим результатом. Хотя я не люблю загадывать. Буду смотреть игры и переживать за ребят. Будем надеяться на лучшее, – сказал Мильчаков.
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Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.
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