Дмитрий Мильчаков: «Остаться в элите будет для сборной Беларуси хорошим результатом»

Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

- Каков удел наших на чемпионате – борьба за высокие места или за выживание?

– Ушли многие лидеры, на которых команда рассчитывала в последние годы, и тренерский штаб решил отказаться от некоторых опытных игроков. Поэтому сыграть достойно и остаться в элите будет хорошим результатом. Хотя я не люблю загадывать. Буду смотреть игры и переживать за ребят. Будем надеяться на лучшее, – сказал Мильчаков.

«Хотел и хочу играть за свою страну». Дмитрий Мильчаков – о сборной, «Динамо» и «Юности»