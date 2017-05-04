ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Мильчаков: «Остаться в элите будет для сборной Беларуси хорошим результатом»

05.05.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

- Каков удел наших на чемпионате – борьба за высокие места или за выживание?

– Ушли многие лидеры, на которых команда рассчитывала в последние годы, и тренерский штаб решил отказаться от некоторых опытных игроков. Поэтому сыграть достойно и остаться в элите будет хорошим результатом. Хотя я не люблю загадывать. Буду смотреть игры и переживать за ребят. Будем надеяться на лучшее, – сказал Мильчаков.

«Хотел и хочу играть за свою страну». Дмитрий Мильчаков – о сборной, «Динамо» и «Юности»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь «Юности» Дмитрий Мильчаков поделился ожиданиями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
"Забег отважных" состоится в Минске в День Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика