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Финляндия – Беларусь. Коэффициент на победу команды Льюиса достигает 8,2

05.05.2017 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня сборная Беларуси сыграет первый матч на чемпионате мира. Соперником белорусов станет команда Финляндии. Букмекеры не сомневаются в победе страны Суоми.

БК «Марафон» выставил на победу Финляндии в основное время коэффициент 1,27, на победу белорусов – 8,2.

Bet365 предлагает следующие котировки: победа финнов с учетом ОТ и буллитов – 1,18, победа белорусов – 5,0.

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Сегодня сборная Беларуси сыграет первый матч на чемпионате мира.

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