Чарльз Лингле: «Мы можем бороться с финнами. У нас есть опыт и молодые ребята, которые хотят побеждать»

Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле заявил, что команда способная бороться с Финляндией.

«В прошлом году мы начинали турнир тоже против финнов. И первые 20 минут мы играли с ними на равных. А затем во втором и третьем периодах провалились, неизвестно по какой причине. Наша игра сломалась.

Мы можем с ними бороться. У нас есть опыт и молодые ребята, которые хотят побеждать. Нам нужно оставаться хладнокровными. Играть 60 минут на одном уровне. При таких условиях у нас есть шанс», – сказал Лингле.

Финляндия – Беларусь. Коэффициент на победу команды Льюиса достигает 8,2

3 сценария для хоккейной сборной Беларуси на ЧМ-2017