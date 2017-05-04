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Чарльз Лингле: «Мы можем бороться с финнами. У нас есть опыт и молодые ребята, которые хотят побеждать»
05.05.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле заявил, что команда способная бороться с Финляндией.
«В прошлом году мы начинали турнир тоже против финнов. И первые 20 минут мы играли с ними на равных. А затем во втором и третьем периодах провалились, неизвестно по какой причине. Наша игра сломалась.
Мы можем с ними бороться. У нас есть опыт и молодые ребята, которые хотят побеждать. Нам нужно оставаться хладнокровными. Играть 60 минут на одном уровне. При таких условиях у нас есть шанс», – сказал Лингле.
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Чарльз Лингле: «Мы можем бороться с финнами. У нас есть опыт и молодые ребята, которые хотят побеждать»
Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле заявил, что команда способная бороться с Финляндией.
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