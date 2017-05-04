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Александр Медведев: «Если собрать все деньги в КХЛ и разделить поровну на все клубы, то это ни к чему хорошему не приведет»

05.05.2017 13:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением по поводу различий в финансовых возможностях клуба.

– А есть какая-то проблема с созданием второй команды КХЛ в Питере или просто пока не дошли до этого?

– Денежный фактор. Содержать команду ВХЛ – я хорошо знаю средний бюджет – примерно 90 млн рублей. Ясно, что порядок расходов в команде КХЛ будет минимум в 10 раз выше. А «Динамо» Санкт-Петербург собирает по 5-7 тысяч зрителей – я и сам был на одном из матчей плей-офф с «Торосом». И это немного другая публика, круг болельщиков расширяется.

Может быть, мы когда-то придем ко второй команде в КХЛ. Но речь о бизнес-модели... Невозможно применять стандарты НХЛ к ситуации, в которой мы живем. Билеты у нас дешевле, чем в кино. Хотя там билеты достаточно дорогие, но люди продолжают ходить. Поэтому хорошее кино собирает десятки миллионов долларов, а то и сотни.

Но надо отталкиваться от реальности. Билеты по-прежнему будут дешевыми, цену на них поднять невозможно. А за телеправа, к сожалению, выручка пока недостаточная, чтобы перейти на самоокупаемость.

Самоокупаемость – это красивая идея, но спонсоры, владельцы остаются основным источником. Хотя то, как работает маркетинг СКА, как он работает в Магнитогорске, Челябинске, Омске, показывает, что выручка растет. Но заработав 2-3 млн долларов по теперешнему курсу, ясно, что за эти деньги невозможно содержать команду КХЛ. А когда говорят: давайте мы все деньги соберем и поделим поровну...

– А это как?

– Говорят: вот сейчас «Газпром» содержит СКА, «Авангард», еще помогает ряду клубов – давайте мы все эти деньги сложим в общий котел и поделим поровну. Такой подход приведет к тому, что все будут давать поровну по нижней планке. И тогда мы вернемся к уравниловке на низшем уровне, которая ни к чему хорошему не приведет, – сказал Медведев в эфире радио «Спорт FM».

 

 
 
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Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением по поводу различий в финансовых возможностях клуба.

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