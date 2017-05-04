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Sport Arena: Дулуб покинет «Карпаты» после окончания сезона
05.05.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Карпаты» приняли решение попрощаться с главным тренером команды Олегом Дулубом после окончания сезона, сообщает Sport Arena.
Руководство клуба не устраивают методы работы Дулуба, качество игры команды и результат в отдельных матчах.
Клуб уже ищет замену белорусу.
Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, подписав контракт на пять лет.
Лишь в прошлом туре прервалась серия львовского клуба из восьми матчей без поражений.
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«Карпаты» приняли решение попрощаться с главным тренером команды Олегом Дулубом после окончания сезона, сообщает Sport Arena.
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