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Sport Arena: Дулуб покинет «Карпаты» после окончания сезона

05.05.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Карпаты» приняли решение попрощаться с главным тренером команды Олегом Дулубом после окончания сезона, сообщает Sport Arena.

Руководство клуба не устраивают методы работы Дулуба, качество игры команды и результат в отдельных матчах.

Клуб уже ищет замену белорусу.

Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, подписав контракт на пять лет.

Лишь в прошлом туре прервалась серия львовского клуба из восьми матчей без поражений.

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Sport Arena: Дулуб покинет «Карпаты» после окончания сезона

 
 
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«Карпаты» приняли решение попрощаться с главным тренером команды Олегом Дулубом после окончания сезона, сообщает Sport Arena.

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