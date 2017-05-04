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«Молодечно-ДЮСШ-4» – «Спутник». Посетители матча второй лиги могут выиграть круиз по Скандинавии

05.05.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Клуб второй лиги «Молодечно-ДЮСШ-4» на матче открытия сезона с речицким «Спутником» разыграет среди болельщиков, пришедших на стадион, круиз по Скандинавии.

«Друзья Молодечненцы! У нас для вас прекрасная новость! Приходите в субботу, 13 мая, в 18:00 на матч открытия сезона «Молодечно-ДЮСШ-4» — «Спутник» (Речица) и выигрывайте круиз на лайнере по Скандинавии!

Вход бесплатный! Берите друзей и членов семьи! Не опаздывайте и приходите заранее: условия розыгрыша вы узнаете вместе со стартовым свистком судьи», — сообщается на странице клуба в сети «Вконтакте».

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Теги: Новости
 
 
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Клуб второй лиги «Молодечно-ДЮСШ-4» на матче открытия сезона с речицким «Спутником» разыграет среди болельщиков, пришедших на стадион, круиз по Скандинавии.

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