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«Карпаты»: «Информация об отставке Дулуба не имеет ничего общего со здравым смыслом»

05.05.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Карпаты» опровергли информацию об уходе главного тренера Олега Дулуба по окончании сезона.

«Информация, которая была обнародована желтой прессой, об отставке Олега Дулуба не имеет ничего общего со здравым смыслом», – сказано в заявлении.

По информации Ua.tribuna.com, руководство львовского клуба ведет активные переговоры с экс-тренером «Карпат» Игором Йовичевичем.

Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, подписав контракт на пять лет.

Лишь в прошлом туре прервалась серия львовского клуба из восьми матчей без поражений. После 27 туров команда Дулуба идет на 10-м месте.

Гендиректор «Карпат»: «Впервые слышу о том, что Дулуб может покинуть клуб. Никто не поднимал этого вопроса»

 
 
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«Карпаты» опровергли информацию об уходе главного тренера Олега Дулуба по окончании сезона.

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Гендиректор «Карпат»: «Впервые слышу о том, что Дулуб может покинуть клуб. Никто не поднимал этого вопроса»
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