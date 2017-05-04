«Карпаты»: «Информация об отставке Дулуба не имеет ничего общего со здравым смыслом»

«Карпаты» опровергли информацию об уходе главного тренера Олега Дулуба по окончании сезона.

«Информация, которая была обнародована желтой прессой, об отставке Олега Дулуба не имеет ничего общего со здравым смыслом», – сказано в заявлении.

По информации Ua.tribuna.com, руководство львовского клуба ведет активные переговоры с экс-тренером «Карпат» Игором Йовичевичем.

Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, подписав контракт на пять лет.

Лишь в прошлом туре прервалась серия львовского клуба из восьми матчей без поражений. После 27 туров команда Дулуба идет на 10-м месте.

Гендиректор «Карпат»: «Впервые слышу о том, что Дулуб может покинуть клуб. Никто не поднимал этого вопроса»