|
«Карпаты»: «Информация об отставке Дулуба не имеет ничего общего со здравым смыслом»
05.05.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Карпаты» опровергли
«Информация, которая была обнародована желтой прессой, об отставке Олега Дулуба не имеет ничего общего со здравым смыслом», – сказано в заявлении.
По информации Ua.tribuna.com, руководство львовского клуба ведет активные переговоры с экс-тренером «Карпат» Игором Йовичевичем.
Напомним, Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, подписав контракт на пять лет.
Лишь в прошлом туре прервалась серия львовского клуба из восьми матчей без поражений. После 27 туров команда Дулуба идет на 10-м месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Карпаты» опровергли информацию об уходе главного тренера Олега Дулуба по окончании сезона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии