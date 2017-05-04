Гендиректор «Карпат»: «Впервые слышу о том, что Дулуб может покинуть клуб. Никто не поднимал этого вопроса»

Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий опроверг информацию о том, что белорусский специалист Олег Дулуб покинет клуб по окончании сезона.

– Впервые слышу о том, что Олег Анатольевич может покинуть клуб после окончания сезона. Новость о возможной отставке стала для меня откровением. Скоро прокомментируем ее на официальном сайте клуба.

- Руководство «Карпат» устраивают методы работы Олега Дулуба?

– Еще раз отмечу, в клубе никто не поднимал этого вопроса. Олег Анатольевич продолжает работу с командой, – сказал Дячук-Ставицкий.