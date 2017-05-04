Буре и Фетисов прокомментировали скандал с белорусскими хоккеистами

МИНСК, 5 мая — Sputnik, Алексей Стефанов. Две хоккейные легенды Вячеслав Фетисов и Павел Буре выразили свои мнения по поводу обыска белорусских спортсменов полицейскими на вокзале в Париже.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Фазель извинился за обыск хоккеистов Беларуси на вокзале в Париже

"Какую угрозу белорусские хоккеисты несут миру, я не пойму", — возмущен обыском белорусских хоккеистов Фетисов, чей авторитет в мире спорта трудно переоценить.

Он рассказал, что был удивлен действиями парижских полицейских — на его памяти это "первый такой инцидент с хоккеистами".

"Я смысла в этом не вижу. Может, кому-то из полицейских что-то не понравилось? Но то, что извинились, уже хорошо", — считает прославленный хоккеист.

"С другой стороны — сегодня это в порядке вещей, когда полиция кого-то обыскивает. Может, кто-то "капнул", и поэтому сложилась такая ситуация… Но история в любом случае странная", — попытался найти логику в действиях французских силовиков Фетисов.

В спортивной карьере Павла Буре подобных ситуаций также не было. "Были разные провокации, но такого я не помню", — сказал он. На вопрос, как поступать в таких провокационных ситуациях спортсменам, "русская ракета" ответил, что "в первую очередь подчиняться силовикам, а дальше власти должны разбираться".

"Насколько я знаю, в МИД Беларуси вызвали посла Франции для разъяснений, то есть этот скандал вышел на самый высокий уровень. Думаю, что информация об этом скандале дошла и до президента Беларуси. Приятно, что власти всерьез отнеслись к этой ситуации — в первую очередь, стали защищать своих спортсменов, а уже потом разбираться, что случилось", — отметил Буре. Он внимательно следил за скандалом.

"Как я вижу, ничего серьезного не было. Потому уже и президент Международной федерации хоккея принес свои извинения за случившееся и заявил, что такое больше не повторится. Важно, что руководство страны отстояло честь своих спортсменов и оперативно за них заступилось", — сказал хоккеист.

Скандал вокруг команды Беларуси начал разгораться 3 мая, когда по прибытии из Бордо сборная страны была тщательно досмотрена полицейскими на железнодорожном вокзале в Париже. При этом стражи порядка проверяли не только личные вещи хоккеистов и тренеров, но и медицинские препараты врача команды. В ответ на действия французских спецслужб в белорусский МИД был вызван посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, где ему высказали протест в связи с действиями французских силовиков, назвав их унижающими человеческое достоинство. Позже глава Международной федерации хоккея Рене Фазель извинился за этот инцидент перед белорусской сборной.