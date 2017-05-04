ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Мильчаков: «Ни разу не ходил на «Минск-Арену» после того, как ушел из «Динамо»

05.05.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-вратарь минского «Динамо» Дмитрий Мильчаков признался, что ни разу не был на играх «зубров» после увольнения.

- Как часто ты бываешь на «Минск-Арене»?

– Ни разу не ходил после того, как ушел из «Динамо».

- Почему?

– Во-первых, у меня у самого с «Юностью» были игры и тренировки, а во-вторых, просто не было большого желания туда идти. Когда была возможность, смотрел матчи команды по телевизору.

- Что ты почувствовал, когда тебя убрали из команды?

– Очень сильно удивился. Я, конечно, знал, что приедет иностранец, которого, скорее всего, будут рассматривать как основного вратаря. Но тренеры говорили, что мы начнем сезон втроем и у каждого будет шанс себя проявить. Поэтому когда мне сообщили, что со мной прекращают сотрудничество, был в недоумении, так как это произошло перед началом олимпийской квалификации и стартом КХЛ, и найти себе хорошую команду в такие короткие сроки было практически нереально. Да и я ведь не Кэри Прайс. Тогда просто не понимал, почему «Динамо» не сделало это раньше. Зачем было тянуть? – сказал Мильчаков.

«Хотел и хочу играть за свою страну». Дмитрий Мильчаков – о сборной, «Динамо» и «Юности»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-вратарь минского «Динамо» Дмитрий Мильчаков признался, что ни разу не был на играх «зубров» после увольнения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Буре и Фетисов прокомментировали скандал с белорусскими хоккеистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика