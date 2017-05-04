Дмитрий Мильчаков: «Ни разу не ходил на «Минск-Арену» после того, как ушел из «Динамо»

Экс-вратарь минского «Динамо» Дмитрий Мильчаков признался, что ни разу не был на играх «зубров» после увольнения.

- Как часто ты бываешь на «Минск-Арене»?

– Ни разу не ходил после того, как ушел из «Динамо».

- Почему?

– Во-первых, у меня у самого с «Юностью» были игры и тренировки, а во-вторых, просто не было большого желания туда идти. Когда была возможность, смотрел матчи команды по телевизору.

- Что ты почувствовал, когда тебя убрали из команды?

– Очень сильно удивился. Я, конечно, знал, что приедет иностранец, которого, скорее всего, будут рассматривать как основного вратаря. Но тренеры говорили, что мы начнем сезон втроем и у каждого будет шанс себя проявить. Поэтому когда мне сообщили, что со мной прекращают сотрудничество, был в недоумении, так как это произошло перед началом олимпийской квалификации и стартом КХЛ, и найти себе хорошую команду в такие короткие сроки было практически нереально. Да и я ведь не Кэри Прайс. Тогда просто не понимал, почему «Динамо» не сделало это раньше. Зачем было тянуть? – сказал Мильчаков.

«Хотел и хочу играть за свою страну». Дмитрий Мильчаков – о сборной, «Динамо» и «Юности»