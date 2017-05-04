|
Дмитрий Мильчаков: «Ни разу не ходил на «Минск-Арену» после того, как ушел из «Динамо»
05.05.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-вратарь минского «Динамо» Дмитрий Мильчаков признался, что ни разу не был на играх «зубров» после увольнения.
- Как часто ты бываешь на «Минск-Арене»?
– Ни разу не ходил после того, как ушел из «Динамо».
- Почему?
– Во-первых, у меня у самого с «Юностью» были игры и тренировки, а во-вторых, просто не было большого желания туда идти. Когда была возможность, смотрел матчи команды по телевизору.
- Что ты почувствовал, когда тебя убрали из команды?
– Очень сильно удивился. Я, конечно, знал, что приедет иностранец, которого, скорее всего, будут рассматривать как основного вратаря. Но тренеры говорили, что мы начнем сезон втроем и у каждого будет шанс себя проявить. Поэтому когда мне сообщили, что со мной прекращают сотрудничество, был в недоумении, так как это произошло перед началом олимпийской квалификации и стартом КХЛ, и найти себе хорошую команду в такие короткие сроки было практически нереально. Да и я ведь не Кэри Прайс. Тогда просто не понимал, почему «Динамо» не сделало это раньше. Зачем было тянуть? – сказал Мильчаков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-вратарь минского «Динамо» Дмитрий Мильчаков признался, что ни разу не был на играх «зубров» после увольнения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии