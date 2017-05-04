Жорди Альба: «Месси – лучший игрок мира. Роналду гениален, я бы солгал, если б сказал иначе»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о лучших игроках.

«Я не знаю, кто определяет обладателя «Золотого мяча» или лучшего футболиста мира. У каждого свое мнение. В какой-то момент «Золотой мяч» должен был достаться Хави или Иньесте.

Мое мнение вы и так знаете. По-моему, Месси – лучший футболист мира.

Роналду – прекрасный игрок, который забивает много голов. Он гениален, я бы солгал, если б сказал как-то иначе.

Глядя на поле… Я думаю, люди предпочитают Месси. И в этом плане не имеет значения, какую команду вы поддерживаете», – поделился мыслями футболист.