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Жорди Альба: «Месси – лучший игрок мира. Роналду гениален, я бы солгал, если б сказал иначе»
05.05.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о лучших игроках.
«Я не знаю, кто определяет обладателя «Золотого мяча» или лучшего футболиста мира. У каждого свое мнение. В какой-то момент «Золотой мяч» должен был достаться Хави или Иньесте.
Мое мнение вы и так знаете. По-моему, Месси – лучший футболист мира.
Роналду – прекрасный игрок, который забивает много голов. Он гениален, я бы солгал, если б сказал как-то иначе.
Глядя на поле… Я думаю, люди предпочитают Месси. И в этом плане не имеет значения, какую команду вы поддерживаете», – поделился мыслями футболист.
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о лучших игроках.
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