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Кевин Лаланд займет место в воротах сборной Беларуси на ЧМ в первом матче с Финляндией

05.05.2017 15:29 — Новости Спорта | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кевин Лаланд займет место в воротах в первом матче сборной Беларуси на чемпионате мира с Финляндией. Об этом рассказал главный тренер белорусов Дэйв Льюис, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ."У белорусской команды есть хороший план на игру, и теперь только от нас зависит результат. Если будем строго придерживаться системы - все сработает. Опять же, вся пятерка игроков на площадке должна четко выполнять свою работу, если выпадает один или два хоккеиста - все перестает работать. У финнов пятеро обороняются и столько же атакует. Этот подход должен помочь и нам. Место в воротах в сегодняшнем матче займет Кевин Лаланд. Команда рассчитывает на него, и он готов принять эту ответственность", - заявил Дэйв Льюис.Наставник белорусов посетовал на качество льда AccorHotels Arena, где сегодня пройдет матч с финнами, но выразил уверенность, что организаторы к стартовому вбрасыванию должны все исправить. Сборная Беларуси стартует на мировом форуме 5 мая встречей в группе В против Финляндии (17.15). Телеканал "Беларусь 1" проведет прямую трансляцию встречи. Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая - с Канадой (17.15), 10 мая - со Швейцарией (17.15), 12 мая - с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне.Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"У белорусской команды есть хороший план на игру, и теперь только от нас зависит результат. Если будем строго придерживаться системы - все сработает", - заявил Дэйв...

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