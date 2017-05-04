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Александра Саснович уступила в квалификации турнира в Мадриде

05.05.2017 16:06 — Новости Спорта | БелТА  
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Александра Саснович уступила в квалификации турнира в Мадриде
Александра Саснович. Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в первом круге квалификации турнира в Мадриде Йоханне Ларссон из Швеции со счетом 4:6, 4:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.Во время матча белоруска допустила слишком много ошибок, не смогла удачно сыграть на своей первой подаче. Шведке, занимающей 54-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации, понадобилось всего 1 час и 20 мин., чтобы сломить сопротивление Александры Саснович.На грунтовом турнире в Мадриде, призовой фонд которого $5,4 млн., примут участие все ведущие игроки: второй номер мирового рейтинга Каролина Плишкова из Чехии, Симона Халеп из Румынии, wild card для участия получила и россиянка Мария Шарапова. В основой сетке турнира и несколько американских теннисисток, в том числе Коко Вандевеге, которая принесла сборной США победу в полуфинале Кубка Федерации над Чехией. Как сообщалось, в финале этого командного турнира сборная Беларуси в ноябре текущего года примет на своей площадке американских теннисисток.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Во время матча белоруска допустила слишком много ошибок, не смогла удачно сыграть на своей первой подаче.

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