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Финляндия – Беларусь. Лаланд займет место в воротах

05.05.2017 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Финляндии в рамках ЧМ-2017.

Беларусь: Лаланд (Трус); Коробов – Лисовец, А.Костицын – Ковыршин – С.Костицын; Хенкель – Шинкевич, Павлович – Стась – Лингле; Граборенко – Евенко, Демков – Кулаков – Дрозд; Когалев – Шарангович – Стефанович; Денисов, Волков.

 
 
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Финляндии в рамках ЧМ-2017.

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