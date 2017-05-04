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Финляндия – Беларусь. Лаланд займет место в воротах
05.05.2017 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Финляндии в рамках ЧМ-2017.
Беларусь: Лаланд (Трус); Коробов – Лисовец, А.Костицын – Ковыршин – С.Костицын; Хенкель – Шинкевич, Павлович – Стась – Лингле; Граборенко – Евенко, Демков – Кулаков – Дрозд; Когалев – Шарангович – Стефанович; Денисов, Волков.
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Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Финляндии в рамках ЧМ-2017.
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