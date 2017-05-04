Лаланд будет защищать ворота Беларуси в игре против Финляндии

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Голкипер Кевин Лаланд будет защищать ворота сборной Беларуси в матче против команд Финляндии на Чемпионате мира, заявил главный тренер белорусской дружины Дэйв Льюис.



© Sputnik / Александр Шурмелев Льюис: сборная едет на ЧМ бороться за медали

Сборная Беларуси стартует на мировом первенстве 5 мая встречей в группе В против Финляндии. Игра состоится на AccorHotels Arena в Париже.

"Место в рамке займет Кевин, команда рассчитывает на него, и он готов принять эту ответственность", — заявил Льюис, слова которого приводит пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь .

Вторым вратарем на игру, по словам специалиста, назначен Виталий Трус. "Михаил Карнаухов, Данила Карабань и Павел Воробей — эти трое не примут участие в первой игре", — добавил главком сборной.

Оценивая будущего соперника, Льюис назвал финнов "структурированной командой". Он обратил внимание, что каждая пятерка играет по единой системе, отрабатывая во всех зонах площадки. "Они стараются ловить оппонента на обрезках и бежать в контратаку — это одна из их сильнейших сторон. Что мы можем сделать в противовес?" — сказал Льюис.

Что касается белорусов, то, как заметил специалист, у команды "есть хороший план на игру". "И теперь только от нас зависит результат. Если мы будем строго придерживаться системы, все сработает", — продолжил Льюис.

"Опять же, все пятеро ребят на смене должны четко выполнять свою работу, если выпадает один или два игрока, всё перестает работать. У финнов все пятеро обороняются и все пятеро атакуют. Этот подход должен помочь и нам", — сказал тренер.

Поединок Финляндия — Беларусь начнется в 17:15 (по минскому времени). В прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 1".