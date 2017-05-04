Михаил Грабовский: «Если бы играл за сборную, хотел бы, чтобы рядом были и Матерухин, и Плэтт, и Бэйлен. Сейчас они сильнее многих наших ребят»

Белорусский нападающий Михаил Грабовский прокомментировал отсутствие в ростере национальной команды Джеффа Плэтта.

– С чем связано освобождение из состава сборной нескольких лидеров: Степанова, Китарова...

– Сложно сказать, я в команде не был. Степанов, в принципе, и за «Динамо» забрасывал, и за сборную всегда забрасывает. Конечно, это скажется на игре. Но у тренеров свое видение игры. Давайте подождем, и посмотрим.

– По вашему мнению, сборная ближе к плей-офф или к вылету?

– Знаете, это у болельщиков могут быть сомнения. А у меня, как у хоккеиста, даже мысли о вылет нет. Я знаю, что могут и братья Костицины, и другие наши ребята. Дэйв Льюис говорит, поборемся за медали...

Это, естественно, тяжеловато будет, но тренер всегда хочет настроить команду позитивно. Главное, чтобы ребята хорошо поняли, что от них требуется. И выступили. Тогда все будет отлично. Но команды, против которых мы будем бороться за выживание, равны.

– Каково ваше отношение к тактике натурализации? Сейчас в сборной только два заокеанских хоккеиста.

– Честно вам скажу: если бы я сейчас за сборную играл, хотел бы, чтобы рядом со мной были и Матерухин, и Платт, и Бэйлен. Сейчас они сильнее многих наших ребят. Но, в общем, натурализация ― спорная штука, нужно своих игроков растить. Но если уж мы приглашаем иностранцев, которые поиграли на высоком уровне и могут молодежи что-то передать, нужно к ним и относится должным образом.

Смотрите: Плэтт столько забросил, а ему лучшего игрока не дают только потому, что он канадец? Дают другому, хотя Плэтт доказал, что он лучший. Это неуважение. Я бы после такого не приехал, – сказал Грабовский.