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Апелляционный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Месси
05.05.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.
Нападающий Лионель Месси ранее был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА на 4 матча с участием сборной Аргентины. Форварду инкриминировали оскорбление лайнсмена, обслуживавшего матч Аргентина – Чили (1:0). Футболиста также оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков.
Апелляционный комитет отменил наказание, наложенное на Месси. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств того, что аргентинец оскорбил арбитра.
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Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.
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