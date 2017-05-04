Апелляционный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Месси

Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.

Нападающий Лионель Месси ранее был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА на 4 матча с участием сборной Аргентины. Форварду инкриминировали оскорбление лайнсмена, обслуживавшего матч Аргентина – Чили (1:0). Футболиста также оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков.

Апелляционный комитет отменил наказание, наложенное на Месси. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств того, что аргентинец оскорбил арбитра.