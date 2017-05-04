«Ислочь» – «Динамо» Брест. Гаврилович и Легчилин не попали в заявку на игру

В матче 6-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» на своем поле встречается с брестским «Динамо».

В заявку на игру не попали капитан гостей Алексей Гаврилович и полузащитник Алексей Легчилин.

Напомним, в нынешнем сезоне Гаврилович принял участие в восьми официальных играх сезона без замен.

Легчилин появлялся на поле девять раз в 2017 году. Лишь в матче прошлого тура против «Славии» игрок был заменен на 66-й минуте. Набрал за это время два очка: один гол и одна результативная передача.