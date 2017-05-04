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Месси отклонил первое предложение «Барселоны» о продлении контракта с зарплатой 30-35 млн евро в год
05.05.2017 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» сделала форварду Лионелю Месси первое предложение по продлению контракта.
Аргентинец его отклонил, утверждает As. Ему предлагали соглашение с зарплатой 30-35 миллионов евро в год. Срок текущего соглашения Месси с «Барсой» истекает летом 2018 года.
Впрочем, стороны продолжат переговоры. Со стороны Месси ведет переговоры его отец Хорхе.
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Месси отклонил первое предложение «Барселоны» о продлении контракта с зарплатой 30-35 млн евро в год
«Барселона» сделала форварду Лионелю Месси первое предложение по продлению контракта.
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